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Erzurum gündem haberleri: Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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Erzurum gündem haberleri: Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum yerel gündem haberine göre Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, otobüslerle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 130 Afganistan uyruklu, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 642 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Göçmenlerin sınır dışı işlemlerini İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da takip etti.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Togo Cumhuriyeti Afganistan Türkiye Erzurum Güncel Haberler

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