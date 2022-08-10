Erzurum haber | Afgan uyruklu 227 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 düzensiz göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderilecek.