Erzurum gündem haberi: Oltu'yu toz bulutu sardı Güncel Haberler Erzurum gündem haberi... Oltu'yu toz bulutu sardı Erzurum'a bağlı Oltu ilçe merkezini sabahın erken saatlerinden itibaren toz bulutu sardı. Oltu'yu toz bulutu sardı ERZURUM - Erzurum'a bağlı Oltu ilçe merkezini sabahın erken saatlerinden itibaren toz bulutu sardı. Sabah saatlerinde Oltu ilçe merkezini toz bulutu sardı. Dışarı çıkan vatandaşlar ilçe merkezini saran toz bulutunu görünce şaşkına döndü. İlçe halkı yılda bir kere Oltu ilçesinde toz bulutu etkili olduğunu söyledi. Oltu'nun esnaflarından Ender Üstün, "Çok uzun senelerden beri hatta hiç görmediğimiz şekli ile Oltu'yu zaman zaman toz bulutu sarmakta. Bu toz bulutunun nereden geldiğini neden kaynaklandığının araştırılmasını istiyoruz" dedi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın Hisarcık Erzurum Oltu Güncel Haberler

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