Erzurum haberi: ERZURUM'DA OLTU ÇAY'I KURUDU

ERZURUM'un Karadeniz sınırındaki ilçesi Oltu'da 35-40 derece arasında seyreden sıcak hava çay kuruttu.

Ağustos ayında sıcakların kavurduğu Erzurum'a 116 kilometre mesafede, Karadeniz bölgesine sınır olan 1275 rakımlı Oltu ilçesi de son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji verilerine göre en yüksek sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı ilçede ilkbahar aylarında taşkınların yaşandığı Oltu Çayı tamamen kurudu. Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Oltu'yu ortadan ikiye bölen çayda yaşanan kuraklık sebebiyle tarım arazileri de susuz kaldı.

Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Oltu sınırlarına girerek ilçeyi ortadan ikiye bölen çayda yaşanan kuraklık ilçe sakinlerini de endişelendiriyor. Oltu çayının suladığı arazilerin susuz kaldığını belirten Ekrem Aydın, "Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Oltu Çayını bu durumda gördüğüm için inanın çok üzüldüm. Oltu Çayından sulanan tarım arazileri susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Tabi küresel ısınmanın neticesinde de Oltu çayının bu durumu bizleri üzüyor. Çayın eski günlerini arıyoruz" diye konuştu.

Sebahattin Alkan, ilçede hava sıcaklığının 40 derecede seyretmesi sebebiyle Oltu çayının kuruduğunu belirtirken, Hüseyin Şahin ise yöre tarımı için önemli olan çayın kuruması sebebiyle arazinin de susuz kaldığını söyledi.(DHA)