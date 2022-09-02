Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası Güncel Haberler Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 100,00 135,00 104,37 HTS Kuru soğan Kg 10,00 10,00 10,00 HMS Et tavuk Kg 40,00 58,00 45,93 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı HMS: Hazır Müstahsil Satışı Güncel Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu Erzurum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.