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Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg100,00135,00104,37HTS
Kuru soğanKg10,0010,0010,00HMS
Et tavukKg40,0058,0045,93HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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