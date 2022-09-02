Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 104,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|100,00
|135,00
|104,37
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HMS
|Et tavuk
|Kg
|40,00
|58,00
|45,93
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel