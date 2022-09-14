Erzurum gündem haberi | Erzurum'da yaralı bulunan şahin ve ishak kuşu tedavi altına alındı Güncel Haberler Gelen Erzurum haberlerine göre Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan şahin ile ishak kuşu tedavi edilip doğaya bırakılacak. Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan şahin ile ishak kuşu tedavi edilip doğaya bırakılacak. Kentin Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki kırsal bölgelerinde yaralı ve bitkin haldeki şahin ile ishak kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, hayvanları vatandaşlardan teslim aldı. Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kuşlar tedavilerinin ardından doğal ortamına salınacak. Güncel Kaynak: AA / İlhami Erkılıç Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Güncel Haberler

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