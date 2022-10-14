Erzurum gündem haberi | Erzurum'da tedavisi tamamlanan çobanaldatan kuşu doğaya salındı Güncel Haberler Erzurum gelişmesine göre Erzurum'da yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Erzurum'da yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Kentin kırsal bölgesinde bir süre önce yaralı halde çobanaldatan kuşunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan çobanaldatan kuşu, koruma ve tedavi altına alındı. Bakım, beslenme ve tedavileri tamamlanan kuş, yeniden doğaya salındı. Kaynak: AA / Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Güncel Haberler

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