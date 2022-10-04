Erzurum gündem haberi... Erzurum'da patates, ayçiçeği ve lahana hasadı başladı

Erzurum haber... Erzurum'un Pasinler Ovası'nda patates, ayçiçeği ve lahana hasadı başlaması dolayısıyla "Hasat Bayramı" programı düzenlendi.

Erzurum'un Pasinler Ovası'nda patates, ayçiçeği ve lahana hasadı başlaması dolayısıyla "Hasat Bayramı" programı düzenlendi.

Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Pasinler ilçesi Merkez Mahallesi'nde düzenlenen programda, patates, ayçiçeği ve lahana hasadı yapıldı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, çiftçilere hasat döneminde bolluk ve bereket diledi.

Memiş, Pasinler Ovası'nın yaklaşık 2 bin rakımda muhteşem bir yer olduğunu belirterek, çiftçilere verdikleri destekleri anlattı. Memiş, "Bizim derdimiz üretimi sağlıklı şekilde artırmak. Sürekli proje yapıyoruz. Bu ovada ürünü, bereketi ve tonajı artırmak için büyük projeler devam ediyor." dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ise kurum olarak amaçlarının bölgenin sahip olduğu potansiyelleri değerlendirerek üretim ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

2018'den itibaren bölgede patates üretimi ve katma değerinin artmasına yönelik 4 projeye yaklaşık 3 milyon destek verdiklerine değinen Demirdöğen, projeleriyle Pasinler ilçesinin sulu ve verimli arazilerinde yüksek miktarda üretimi yapılan patatesin, yüksek tohum maliyeti sebebiyle azalmasının önüne geçilip ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da Türkiye'nin diğer bölgelerinde hasat bitmesine rağmen Erzurum'da sürdüğünü söyledi.

Bir taraftan hasat yaparken diğer taraftan hububat ekim dönemi başladığını anlatan Akar, şunları dile getirdi:

"Burada yüksek rakım ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı üretilen ürünlerin tat ve aroması farklı. Burada üretilen ürünlerle ülkemizdeki tarımsal üretime daha fazla katma değer sağlıyoruz. Çiftçilerimiz büyük emek ve zahmetlerle üretim yaparken bizler de desteklerle, hazırladığımız projelerle çiftçilerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. İlimiz çiftçisi en zor şartlarda en iyi üretimi yapıyor. Onların bu emekleri ile Erzurum'da tarımsal üretim değerimiz son 20 yılda yaklaşık 17 kat arttı."

Konuşmaların ardından beraberindekilerle hasadı yapılan ürünleri inceleyen Memiş, çiftçilerle patates topladı.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.