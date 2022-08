Erzurum gündem: Erzurumlu Esnaf: "Pazarda Esnaftan Başka Kimse Yok, Esnaf Ölmüş"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Erzurum'da sohbet ettiği esnaf, "Pazarı bir çekin, esnaftan başka kimse yok. Esnaf ölmüş, esnaf ekmek götüremez evine, bitmiş. Ben 15 lirayla bazen eve gidiyorum. 10 tane nüfusa bakıyorum" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, CHP grup toplantısı için gittiği Erzurum'da esnafı ziyaret etti. Bülbül'ün "Şu anda durum ne" sorusu üzerine esnaf, şunları söyledi:

"Şu an da durumu hiç sorma. Sen de biliyorsun durum nasıl. Pazarı bir çekin, esnaftan başka kimse yok. Bu neden oluyor biliyor musun? Mazot düştüğü zaman her şey düşer. Esnaf ölmüş, esnaf ekmek götüremez evine, bitmiş. Ben 15 lirayla bazen eve gidiyorum. 10 tane nüfusa bakıyorum. Şu an da Erzurum'da bir daire 2 bin lira kira. Benim eniştem çalışamıyor. Eniştem nereye başvurduysa kimse almadı. Şu anda kirasını ben ödüyorum.

"MALIN HEPSİ ÇÖPE GİDİYOR"

Domatesi 13 liraya satıyorum adam itiraz ediyor. 12 liraya ben aldım domatesi. Şu anda zararına satıyorum. Memur bu maaşa domatesi alamıyor, köylü nasıl alıp götürsün? Yakıtın litresi 25 lira. Palandöken'den gidip gelmek 170 kilometre. Gidiş geliş 300 lira yapıyor. Gelemez. Mala bakın, hepsi çöpe gidiyor."

"ADALET İSTİYORUZ, BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORUZ"

Bülbül'ün "Ne yapmak lazım" sorusuna, "Değiştirmek lazım çözüm budur. Biz adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Birlik ve beraberlik istiyoruz. Kim olursa olsun. Neresi olursa olsun, birlik beraberlik olacak. Adalet bir olacak" yanıtını verdi.