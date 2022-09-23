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Erzurum gündem: Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum gündem: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg70,00127,7290,61HTS
Et küçükbaşKg86,0086,0086,00HTS
Et tavukKg47,5347,5347,53HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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