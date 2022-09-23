Erzurum gündem: Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|70,00
|127,72
|90,61
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|86,00
|86,00
|86,00
|HTS
|Et tavuk
|Kg
|47,53
|47,53
|47,53
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel