Erzurum gündem: Erzurum Ticaret Borsası Güncel Haberler Erzurum gündem haberi: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 90,61 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 70,00 127,72 90,61 HTS Et küçükbaş Kg 86,00 86,00 86,00 HTS Et tavuk Kg 47,53 47,53 47,53 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Güncel Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu Erzurum Güncel Haberler

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