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Erzurum gündem: Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü

Erzurum gündem: Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü

Gelen Erzurum haberine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Serçeboğazı Mahallesi'nde ikamet eden Nermin D. (35), eşi Muhammer D'ye ait ruhsatsız tüfeği temizlemek isterken kendini vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Nermin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammer D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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