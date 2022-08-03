Erzurum gündem: CHP Heyeti, Erzurum'da Harabeye Dönen Sanayi Sitesini İnceledi: "Milyonlarca Dolar Çöp Olmuş Durumda"

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Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılan Erzurum İkinci Sanayi Bölgesi yanlış yer seçimi nedeniyle harabeye döndü. Heyelan nedeniyle birçok fabrika ve meslek lisesi binası yıkıldı. Yıkılma riski olan fabrikalarda ise 1200 civarında işçi çalışıyor. Bölgede incelemelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Burası şu anda hayalet bir organize sanayi durumunda. Çivi çakılamaz buraya. Buraya yapılan milyonlarca dolar şu anda çöp olmuş durumda" dedi.

CHP grup toplantısı için Erzurum'a gelen milletvekilleri, yanlış yer seçimi ve jeolojik etüdünün yapılmaması nedeniyle heyelanla harabeye dönen Erzurum İkinci Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, incelemelerin ardından açıklama yaptı.

Sitede fabrika ve meslek lisesi binasının yıkıldığı, binaların desteklenmesi için yapılan istinat duvarları ve yollarda oluşan çatlaklar oluştuğu görüldü. Yıkım ve yıkım tehlikesi nedeniyle boşaltılan fabrikalardaki işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı belirtilirken, henüz yıkılmayan ancak risk taşıyan fabrikalarda ise 1200 dolayında işçinin çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, büyük reklamlarla yapılan sanayi sitesinin hüsranla sonuçlandığını ifade ederek, "İlk yapılan zemin etüdü 15 metreye kadar yapılmış. Yerli bir firmaya yaptırılmış. Halbuki burada çok daha derin bir heyelan sorunu olduğu daha sonra tespit edilmiş. Burası 216 hektarlık bir alan. 2016 hektarlık alanda da 100'ün üstünde firma faaliyet gösterecek ve 12 bin kişiye istihdam sağlanacak diye açıklamalar var. Fakat daha sonra uluslararası bir firmaya zemin etüdü yaptırılıyor. Zemin etüdünde ortaya çıkıyor ki asıl heyelan 25 metre yerin daha altında. Kaymalar da başladıktan sonra fabrikalar boşaltılıyor" diye konuştu.

"FORE KAZIK ÇALIŞMASI DA TUTMAMIŞ"

Budak, bölgede yapılan meslek lisesinde de sadece bir dönem eğitim verilebildiğine dikkat çekerek, "Yıkım tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için burayı da kapatıyorlar. Şimdi burada öğrenciler varken öyle bir durum olmamış ama kayma fark edilince eğitimi durdurmuşlar. Fabrikalar boşaltılmış. Zaten fabrikaların hali ortada. Daha sonra burayı kurtarmak için bir de fore kazık çalışması yapılmış. Halbuki heyelanın olduğu yer yerin 25 metre altında. Fore kazık çalışması da yine 15 metre seviyesinde bırakılıyor. Kayan yer 25 metrenin de altında. Şimdi fore kazıklar askıda. Hatta bir de buraya kayma dursun diye kaya ile de dolgu yapmışlar. Fakat maalesef tutması mümkün değil" dedi.

"MİLYONLARCA LİRA MİLLİ SERVET ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Budak, "Milyonlarca lira milli servet şu anda çökmüş durumda" diyerek, AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün üçüncü sanayi bölgesine yıkılan sanayi bölgesini taşıma sözü verdiğini belirtti. Budak, "Burası şu anda hayalet bir organize sanayi durumunda. Çivi çakılamaz buraya. Buraya yapılan milyonlarca dolar şu anda çöp olmuş durumda" dedi. Yer seçimini yanlış olduğuna da dikkat çeken Budak, "Her zamanki AK Parti zihniyeti" diye ekledi.

Budak, şu anda halen yıkılma tehlikesinin olduğu fabrikalarda çalışan işçilerin de yaşam tehlikesi altında olduğunu ve burada 1200 civarında işçinin çalıştığını söyledi.

ŞEVKİN: "SANAYİ SİTESİ YAPILMADAN ÖNCE JEOLOJİK ETÜDÜNÜN YAPILMIŞ OLMASI GEREKİRDİ"

CHP Adana Milletvekili, Jeolog Müzeyyen Şevkin ise sanayi sitesinin yapılmadan önce jeolojik etüdünün yapılmış olması gerektiğini vurgulayarak, "Organize sanayi bölgesi yapılmaya karar verildikten sonra alelacele bir zemin etüdü yaptırılarak, 15 metre derinlikte sığ bir çalışma yapılarak, ne yazık ki bilim ve teknik ötelenmiştir. Kamu harcamalarını ne yazık ki yanlış yer seçimi nedeniyle heder olduğu bir oluşum meydana gelmiş. Şimdi 25 metre derinlikte bir eksen etrafında hareket eden bu heyelanı askıda bıraktığınız kuyularla, fore kazık dediğimiz oluşumlarla durdurmanız mümkün değil" dedi.

AKP iktidarının bilimsellikten uzak olduğunu kaydeden Şevkin, "Dün mesela 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Heyelanı tetikleyen bir şeydir deprem. İçinde öğrenci varken depremle harekete geçmiş olsa herhangi bir beton bloğun çocukların üstüne düşmesi olasıydı. Can kaybı olmaması en sevindirici şey. Ama milyarlarca lira da şu anda çöpe atılmış durumda" diye konuştu.

Şu anda halen faaliyette olan fabrikalarda çalışan işçilerin de risk altında olduğunu dile getirerek, "Halen kayma aktif olarak devam ediyor. Böyle depremler ufak da olsa devam ederse hızlandırır. Yağmurlar da heyelanı artırıcı etkendir. Tamamen buranın boşaltılarak yeşil alan olarak ilan edilmesi gerekiyor" dedi.

Budak ise "Varank gelip buranın açılışında söyledikleri '100 fabrika olacak, 12 bin kişiye istihdam yaratılacak, destek verilecek' falan falan falan. Şu anda hiçbir şey yok. Maalesef sanayicilerin de uyarılarına rağmen burası yapılmış. Sanayiciler yerle ilgili kaygılarını ifade etmişler, onlar yollarına devam etmiş. Şimdi sanayiciler de mağdur. Burada yatırım yapan sanayicilerin işleri bitmiş durumda, ne yapacaklarını bilmiyorlar" diye konuştu.