Esence Dağı Mayıs ayında beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esence Dağı Mayıs ayında beyaza büründü

AA - Yakup Bakar - Güncel
 - Güncelleme:

Erzincan'da iki gündür etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Erzincan'da iki gündür etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Üzümlü ilçesinde bulunan ve kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı beyaza büründü.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düştüğü ilçe sakinlerinden Yavuz Karatepe, şunları kaydetti:

"Bugün mayıs ayının 20'si, akşam yağmur yağdı sabah kalktığımızda ise Esence Dağı'na kar yağmış. Şu anda fidan dikim zamanı. İnşallah fidelerimiz donmaz. Temennimiz o, ama fidanlar üşürse büyük zararımız olacak. Havalar sıcaktı ama bu yağmurdan sonra havalar soğudu. İnşallah bu soğukların çiftçilere bir zararı olmaz."

AA / Yakup Bakar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title