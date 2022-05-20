Esence Dağı Mayıs ayında beyaza büründü - Haberler

Erzincan'da iki gündür etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Üzümlü ilçesinde bulunan ve kentin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı beyaza büründü.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düştüğü ilçe sakinlerinden Yavuz Karatepe, şunları kaydetti:

"Bugün mayıs ayının 20'si, akşam yağmur yağdı sabah kalktığımızda ise Esence Dağı'na kar yağmış. Şu anda fidan dikim zamanı. İnşallah fidelerimiz donmaz. Temennimiz o, ama fidanlar üşürse büyük zararımız olacak. Havalar sıcaktı ama bu yağmurdan sonra havalar soğudu. İnşallah bu soğukların çiftçilere bir zararı olmaz."