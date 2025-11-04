Haberler

Erzurum Emniyeti'nden Narkotikle Mücadele Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımını engellemek için eş zamanlı denetimler yaparak 'sahadan bir adım bile geri durmayacağız' mesajını verdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 5 farklı noktada devam eden denetimlerle sokaklarda sürekli olacaklarını belirtti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları eş zamanlı denetimle, "narkotikle mücadelede sahadan bir adım bile geri durmayacağız" mesajı verdi.

Kentte huzur ve güven ortamının daha iyi hale gelmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Zaman zaman şok uygulamalar şeklinde yapılan denetimlerde, tüm birimlerden polisler yer alıyor.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi üzerindeki Narkoalan uygulamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 farklı noktada tedbir aldıklarını söyledi.

"Sürekli sokaklarda olacağız. Bu işin peşindeyiz"

Bütün umuma açık yerler, şüpheli araç ile şahıslara yönelik yapılan çalışmada narkotik madde kullanan, taşıyan, bulunduranlarla satan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız devam edecek. Geldiğimiz zaman söylemiştik. Erzurum'umuzun her noktasında, her sokağında bizi görecekseniz. Gece gündüz 24 saat sahadayız. Arkadaşlarımız gayretli, resmi ve sivil ekiplerimiz bu çalışmaların içinde oluyorlar. Özellikle narkotikle mücadele kapsamında sahadan bir adım bile geri durmayacağız. Sürekli sokaklarda olacağız. Bu işin peşindeyiz. Lütfen bize destek olun, yardım edin. Gördüğünüz her şüpheli olayı, şüpheli durumu bize bildirmekten çekinmeyin."

Karaburun, denetimlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlar ile sohbet ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.