Erzurum Emniyeti 500 Polisle Huzur Denetimi Gerçekleştirdi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin huzur ve güvenliği için tüm birimlerden yaklaşık 500 polisle denetim yaptı.

Onur Karaburun, müdürlük bahçesinde hazır bekleyen tüm birimlerden yaklaşık 500 polise, şehrin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, vatandaşlara nazik davranmaları ve suçlulara müsamaha göstermemeleri talimatını verdi.

Daha sonra görev noktalarına hareket eden ekipler, asayiş, kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 13 noktada huzur denetimi yaptı.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik ise 12 ayrı bölgede denetim yapan ekiplere, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.

Tüm uygulama noktalarını ziyaret edip, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, ailelere şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini iletti, çocuklara hediyeler verdi.

Aileler de Karaburun'a, ilgi ve alakası için teşekkür ederek, bu tür denetimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Erzurum'un her noktasında halkımızın hizmetindeyiz"

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde huzurun ve mutluluğun devamı ve daha iyiye taşınması için uygulama yaptıklarını söyledi.

Şehrin hemen hemen bütün noktalarında denetim yaptıklarını ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

"Biz Erzurum'un her noktasında halkımızın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın huzur içinde, mutluluk içinde, her günü Erzurum'un daha güvenli olması için sürekli sahada olacağız. Bunun için gayret edeceğiz. Bu azim ve kararlılığımız var. Bu noktada güçlü ve tecrübeli bir kadromuz var. Bizim olmazsa olmazımız, suçluyu, kural tanımazı, kanun tanımazı toplumun içinde ararken, vatandaşımızın da haklarını gözetip nezaketle bu uygulamalarımızı yapmak. Erzurum halkının, hak ve hukuku her noktada bize emanettir. Vatandaşımız müsterih olsun. Vatandaşımız huzurla, rahat içinde, sokaklarımızda, okul çevrelerimizde, okullarımızda hayatlarını sürdürsünler. 24 saat Erzurum Emniyeti onların emrindedir. Biz bir telefon kadar yakınız. 112'yi aradığınız anda polis sizin yanınızda. Bu noktada vatandaşlarımızdan desteklerini ve dualarını bizden esirgememelerini rica ediyorum."

Karaburun, "Allah'ın izniyle devletin gücünün yetmeyeceği hiçbir yapı yoktur. Biz her noktada, son nefesimize kadar, gücümüzün son zerresine kadar, sahada olacağız. Okul çevrelerinde, parklarda, bahçelerde, bütün sokaklarda, metruk binalarda polisi daha çok göreceksiniz. Lütfen, tespit ettiğiniz her türlü kuralsızlığı, 112 aracılığıyla bize bildirin. İhbarları bize bildirin. Biz hepsini tek tek değerlendireceğiz ve sonuna kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliği için çalışacağız. Buna söz veriyoruz. Bunun azim ve kararlılığındayız. Allah personelimizin ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.