Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaburun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Karaburun, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

Karaburun, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih etti.

"2025 yılı bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti"

Fotoğrafların hepsini beğendiğini, seçim yaparken zorlandığını dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bellek kurumlarından biri olan Anadolu Ajansının 2025'le ilgili yıla not düşme anlamında hazırladığı 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylaması çok değerli bir çalışma. Bu çalışmanın her bir karesi çok önemli ve gerçekten tarihe bir not düşme olarak her bir kareyi görebiliriz. 2025'i özetleyen bir çalışma ve hepsinin birbirinden kıymetli eserler olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu güzel çalışmada fotoğraf seçerken zorlandım, acıyı anlatan fotoğraflar içimizi burktu. 2025 yılı bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti desem yalan olmaz."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.