Haberler

Erzurum Emniyet Müdürü: Okulları Polislerimize Zimmetledik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentteki 179 okulun etrafında polislerin görevlendirildiğini belirtti. 'Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı' kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Karaburun, okullardaki asayişin geçen yıla göre ciddi şekilde düştüğünü ve gençlerin okul çıkışında güvenliğini sağlamak için tedbirler aldıklarını ifade etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okulların en fazla önem verip mesai harcadıkları yerlerden olduğunu belirterek, "179 okulumuzun etrafında polislerimiz var. Bütün okulları polislerimize zimmetledik." dedi.

Karaburun, kentte başlattığı "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" kapsamında, merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki bir kıraathanede mahalle sakinleriyle buluşup şehirdeki emniyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Karaburun, mahallelinin emniyetle ilgili bazı taleplerini dinledi.

Kentte bir sorun varsa üzerine gittiklerini ve bu kapsamda vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceğini belirten Karaburun, "Okullarımız en fazla önem verdiğimiz, mesai harcadığımız yerlerden biri. 179 okulumuzun etrafında polislerimiz var. Bütün okulları polislerimize zimmetledik." dedi.

Karaburun, okullardaki asayiş olaylarında geçen seneye göre ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, "Gençler okul çıkışında sorun yaşıyorsa oradayız. Bu konuda tedbir aldık ve 286 memurumuz okulların etrafında görevlendirdik. Büro işi yapan memurlar çocukların giriş çıkışlarında tedbir alıyor. İlave bir şey yapacaksak onu da yaparız. Riskli olan okullarımızda ise okulların içinde görevlilerimiz var." diye konuştu.

"Kurallara uyanların hukukunu korumak için sivil plakalı polislerimiz de var"

Kentteki trafik kazaları ve cezalar hakkında da konuşan Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu sene Erzurum'da geçen seneye göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazası artmış. 2 bine yakın kişi trafik kazasından yaralanmış. Erzurum'da sıfır ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olsun, ben de sıfır ceza yazacağım buradan talimat veriyorum. Amaç canımızı, malımızı koruyalım. Amaç ceza değil. Kurallara uyanların hukukunu korumak için sivil plakalı polislerimiz de var. Kamerayı açıp hatalı olana cezayı yazıyor. Özellikle kırmızı ışıkla ve ses sistemi olanlarla ilgili sivillerimiz plakayı alıp kanun neyse onu uyguluyor."

Karaburun, kanun dışına çıkanların kentte barındırılmayacağını dile getirerek, "Ekibimle 24 saat polislik yapıyoruz. Kural, kanun tanımayan kim varsa bu şehirden atıp kovacağız. Vatandaşın rahatsız olduğu, vatandaşa rahatsızlık veren kim varsa ya kurallara uyacak ya da biz ona hukuk içinde hak ettiği muameleyi gösterip devletin kurallarını göstereceğiz. Uyuşturucuyla uğraşan kim varsa bugün itibariyle bıraksın yoksa ben onun peşindeyim, Erzurum'u terk etsin. Yoksa ben onu yakalayıp hukuk içinde hak ettiği yere götüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.