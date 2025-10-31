Erzurum Emniyet Müdürü: Okulları Polislerimize Zimmetledik

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okulların en fazla önem verip mesai harcadıkları yerlerden olduğunu belirterek, "179 okulumuzun etrafında polislerimiz var. Bütün okulları polislerimize zimmetledik." dedi.

Karaburun, kentte başlattığı "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" kapsamında, merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki bir kıraathanede mahalle sakinleriyle buluşup şehirdeki emniyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Karaburun, mahallelinin emniyetle ilgili bazı taleplerini dinledi.

Kentte bir sorun varsa üzerine gittiklerini ve bu kapsamda vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceğini belirten Karaburun, "Okullarımız en fazla önem verdiğimiz, mesai harcadığımız yerlerden biri. 179 okulumuzun etrafında polislerimiz var. Bütün okulları polislerimize zimmetledik." dedi.

Karaburun, okullardaki asayiş olaylarında geçen seneye göre ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, "Gençler okul çıkışında sorun yaşıyorsa oradayız. Bu konuda tedbir aldık ve 286 memurumuz okulların etrafında görevlendirdik. Büro işi yapan memurlar çocukların giriş çıkışlarında tedbir alıyor. İlave bir şey yapacaksak onu da yaparız. Riskli olan okullarımızda ise okulların içinde görevlilerimiz var." diye konuştu.

"Kurallara uyanların hukukunu korumak için sivil plakalı polislerimiz de var"

Kentteki trafik kazaları ve cezalar hakkında da konuşan Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu sene Erzurum'da geçen seneye göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazası artmış. 2 bine yakın kişi trafik kazasından yaralanmış. Erzurum'da sıfır ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olsun, ben de sıfır ceza yazacağım buradan talimat veriyorum. Amaç canımızı, malımızı koruyalım. Amaç ceza değil. Kurallara uyanların hukukunu korumak için sivil plakalı polislerimiz de var. Kamerayı açıp hatalı olana cezayı yazıyor. Özellikle kırmızı ışıkla ve ses sistemi olanlarla ilgili sivillerimiz plakayı alıp kanun neyse onu uyguluyor."

Karaburun, kanun dışına çıkanların kentte barındırılmayacağını dile getirerek, "Ekibimle 24 saat polislik yapıyoruz. Kural, kanun tanımayan kim varsa bu şehirden atıp kovacağız. Vatandaşın rahatsız olduğu, vatandaşa rahatsızlık veren kim varsa ya kurallara uyacak ya da biz ona hukuk içinde hak ettiği muameleyi gösterip devletin kurallarını göstereceğiz. Uyuşturucuyla uğraşan kim varsa bugün itibariyle bıraksın yoksa ben onun peşindeyim, Erzurum'u terk etsin. Yoksa ben onu yakalayıp hukuk içinde hak ettiği yere götüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.