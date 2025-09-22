Erzurum Emniyet Müdürü Okul Güvenliğini Denetledi

ERZURUM Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul güvenlik önlemlerini yerinde denetledi. Karaburun, okul görevlisi polislerle görüşüp öğrencilerle sohbet etti. Bütün okullara görevli verdiklerini ifade eden Karaburun, "Okullar bizim kırmızı çizgimiz. Okullarımızın etrafında eğitim-öğretimle ilgisi olmayan bir kişi, durum ya da şüpheli şahıs olmasını istemiyoruz" dedi.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sabah erket saatlerde okul önlerinde alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Palandöken Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde görevli polis memurlarıyla görüşen Karaburun, öğrencilerle de sohbet etti. Okul Müdürü Abubekir Demir'den okulla ilgili bilgi alan Karaburun, "Bu okulu kendi üstüme aldım. Bu okulun polisi benim. Bu okulda ne olursa benim haberim olacak" dedi.

Erzurum Lisesi'nde de güvenlik tedbirlerini denetleyen Karaburun, öğrencilerle görüştü. Güvenlik tedbirleri hakkında bilgi veren Karaburun, "Bir telefon kadar yakınız. 112'yi aradığınızda polis hemen yanınızda" diye konuştu.

Denetimleri ardından açıklama yapan Karabarun, öğrencilerin güvenliği için sahada olduklarını söyledi. Okul çevrelerindeki tedbirleri yerinde gördüğünü ifade eden Karabarun, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın okula gidiş gelişleri sırasında, okul içerisinde emniyet teşkilatından danışacakları bir konu olursa ya da bir yardım talepleri olursa biz hazırız. Bütün okullara görevlilerimizi görevlendirdik. Okul çevrelerinde de ilave tedbirler aldık. Gerek trafik, gerek asayiş yönünden gerek narkotik ve diğer konularla ilgili Emniyet Müdürlüğü olarak Erzurum'un her noktasında sahadayız. Okullar bizim kırmızı çizgimiz. Okullarımızın etrafında eğitim öğretim hayatımızla, çocukların eğitim öğretimiyle ilgisi olmayan bir kişi, durum ya da şüpheli şahıs olmasını istemiyoruz. Bunun için gayretliyiz. Bunun için hedefler koyduk. Okul idarelerimizle beraber milli eğitim müdürlüğümüzle beraber koordineli bir şekilde okul çevrelerimizde ve okulların içinde çok daha güvenli bir eğitim öğretim yılı için canla başla çalışacağız."

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,