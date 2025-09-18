Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, ziyaretlerde bulundu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karaburun, mesai arkadaşlarıyla, 2022'de Bingöl'de patlama sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Birol İli'nin ailesini ziyaret etti.

Baba Erol ve annesi Serap İli ile görüşen Karaburun, şehit İli için dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Karaburun daha sonra Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken vefat eden Polis Memuru Selçuk Durmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Esnafı da ziyaret eden Karaburun, Yenikapı Caddesi'ndeki bir taksi durağında şoförlerle çay içip sohbet etti.