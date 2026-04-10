Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun'dan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaburun, mesajında teşkilatın 181. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Köklü bir geçmişe sahip teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Milletin güveninin polislere güç verdiğini vurgulayan Karaburun, şunları kaydetti:

"Erzurum gibi vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin güçlü şekilde yaşandığı bir şehirden görev yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. Erzurum'un huzur ve güvenliği için görev yapan tüm meslektaşlarımın ortaya koyduğu özveri ve gayret, bu şehrin güvenli bir şehir olarak anılmasında en önemli unsurlardan biridir."