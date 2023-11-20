Erzurum Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Kış Şartlarına Dikkat Etmeye Çağırıyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü kış ayları ve beraberinde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüleri uyardı.

Yapılan açıklamada kış şartlarında sürüş güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerektiği vurgulanarak, "Arabanızdaki tüm kar kalıntılarını temizleyin. Arabanızı yavaş kullanın ve fren mesafesini arttırmaya dikkat edin. Gizli buzlanmalara karşı dikkatli olun. Kış lastiği kullanın. Karlı ve buzlu zeminde yokuş çıkarken gaza yüklenmemeye dikkat edin. Takip mesafesini daha da arttırmaya dikkat edin. Aracınızın aydınlatma sistemini tamamen açık tutmaya dikkat edin. Arkanızda gözü yaşlı insanlar bırakmak istemiyorsanız sevdiklerinizi düşünüp lütfen kurallara dikkat edin" denildi. - ERZURUM