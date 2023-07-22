Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden KPSS Sınavı Öncesi Uyarı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak olan KPSS sınavı öncesi vatandaşları gürültü oluşumu konusunda uyardı. Sınav günü çevredeki düğün konvoyu, inşaat çalışmaları ve pazar yerlerinden kaynaklanan gürültülerin yapılmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sınav binasına Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, cep telefonu ve kopya çekmeye elverişli cihazların getirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan KPSS sınavı öncesi vatandaşlar gürültü oluşumu konusunda uyarıldı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun 23 Temmuz 2023 Pazar Günü Saat 10: 15'te (130 dakika), Eğitim Bilimleri Oturumunun 23 Temmuz 2023 Pazar Günü Saat 14: 45'te (100 dakika) olmak üzere iki oturum halinde yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi. - ERZURUM