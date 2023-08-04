Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 2023-KPSS /ÖABT Sınavı Uyarısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak olan 2023-KPSS /ÖABT sınavıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Sınav günü çevredeki gürültü oluşumlarına dikkat edilmesi ve yasaklı eşyaların sınav binasına sokulmaması gerektiği belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü hafta sonu yapılacak olan 2023- Kpss / Öabt sınavı ile alakalı uyarılar yapıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "ÖSYM Başkanlığı tarafından 2023- Kpss /ÖABT Sınavının 6 Ağustos 2023 Pazar günü sabah saat 10.15'te (150 dakika) ve KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Sınavının 6 Ağustos 2023 Pazar günü öğleden sonra saat 14.45'te (120 dakika) olmak üzere yapılacağı bildirilmiştir. Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir." - ERZURUM