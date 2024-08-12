Üye Girişi
Haberler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde Gönüllü Polisler Afet Eğitimi Alıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli gönüllü polisler, olası afetlere müdahaleye hazırlanmak için eğitim alıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte gerçekleştirilen eğitimlerde, polisler enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri ve malzeme kullanımı gibi konuları öğreniyor.

TÜRKİYE'de yaşanabilecek olası afet koşullarında ya da acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak olan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli gönüllü polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

Deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteki Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sahasında, uzman eğitmenler ile 1'i kadın 30 kişilik gönüllü Polis Arama Kurtarma (PAK) timi, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama, malzeme tanıtım ile kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulayıp, olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor.

YAKICI SICAKTA ZORLU EĞİTİM

Erzurum merkezde görev yapan çevik kuvvet polisleri, bir taraftan görevlerini yaparken bir taraftan da gönüllü olarak katıldıkları Polis Arama Kurtarma (PAK) timinde eğitimlerini sürdürüyor. Polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin söylediklerini harfiyen yerine getirerek özveriyle çalışıyor. Gönüllü polisler, eğitim alanındaki ağır ekipmanları kaldırıp, tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları keserek parçalıyor.

'120 PERSONEL TAMAMEN GÖNÜLLÜ SEÇİLDİ'

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma Birlik Amirliği'nde görevli Volkan Sab, emniyet teşkilatı olarak ülkede meydana gelebilecek afetlerde enkaz güvenlikleri ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev almak amacıyla kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin gün geçtikte bir çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Volkan Sab, "3 yıldır PAK'ta görev almaktayım. Buradaki eğitimde 120 Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli personele; sahaya giriş süreci, enkazlarda, kentsel aramada nasıl tavır sergileyeceğimizi, daha etkin nasıl çalışabileceğimizi eğitimlerle arkadaşlara gösterdik. Eğitime malzeme tanıtımlarıyla başladık. Kentsel arama kurtarmalarda bizim hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzdan bahsettik. Enkaz alanlarında sergileyeceğimiz tavırlar, AFAD'la koordineli çalışmalara değindik. Tatbikatlarla arkadaşlara bilgi verdik. Ülkemizde yaşanabilecek her türlü afetlerde PAK, görev alacaktır. Bu eğitim sonrası Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubedeki görevlerimizi ifa ediyoruz. Arama kurtarma birliğine 120 personel tamamen gönüllü seçildi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeline dönem dönem eğitimler verilerek, bu sayının daha da artırılması planlanıyor" dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güvenlik Acil Durum Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)
title