Erzurum Emniyet Müdürlüğü KPSS için uyarıda bulundu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak olan KPSS sınavıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Sınav günü çevredeki gürültü oluşumuna dikkat edilmesi ve yasaklı eşyaların sınav binasına sokulmaması gerektiği belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü hafta sonu yapılacak olan KPSS için uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS A Grubu Sınavları 1. Oturum Sınavının 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü sabah saat 10.15'te (150 dakika). KPSS A Grubu Sınavları 2. Oturum Sınavının 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü öğleden sonra saat 14.45'te (150 dakika). KPSS A Grubu Smavları 3. Oturum Sınavının 30 Temmuz 2023 Pazar günü sabah saat 10.15'te (160 dakika) olmak üzere üç oturum halinde yapılacağı bildirilmiştir. Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, ( şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. " - ERZURUM