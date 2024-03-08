Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 600 İlkokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediye Etti
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince düzenlenen program kapsamında, 600 ilkokul öğrencisine bot ve mont hediye etti. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ziyaret ettiği okullarda öğrencilerle sohbet edip vakit geçirdi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, 600 ilkokul öğrencisine bot ve mont hediye etti.
Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince düzenlenen program kapsamında, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye ilçesindeki Çiftlikköy, 1071 Malazgirt ve Dumlupınar ilkokullarını ziyaret etti.
Ziyaretlerde çiçekle karşılanan Yırtar, öğrencilerle sohbet edip vakit geçirdi.
Etkinlikte polisler, 600 öğrenciye bot ve mont dağıttı.