ERZURUM DERNEKLER FEDERASYONU'NDAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

ERZURUM'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan olayla ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanan Erzurumlular, "Erzurum ve Erzurumluyu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır. Her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşlarla biraya gelip konuşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi önünde toplanan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu'na bağlı bir grup basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Turan Ağ, " Erzurum tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehirdir. Erzurum hoşgörü şehridir. Erzurum milli ve manevi değerlerine bağlı özel bir şehirdir. Erzurum'un vatan ve millet ve bayrak kırmızıçizgisidir. Erzurum milli mücadelenin temellerinin atıldığı, cumhuriyetin ilan edildiği serhat şehirdir. Erzurum, milliyetçi, muhafazakar, tarihi bir şehirdir. Erzurum kimsenin provakatif eylemler yapacağı bir yer değildir" dedi.

Turan Ağ, "Sayın İBB Başkanı'nın ilimizde miting yaptığı yer YSK tarafından belirlenen alan olmadığını ilgili makamlardan öğrenmişizdir. Sayın İBB Başkanı buna rağmen miting alanı olmayan yerde miting yapmaya çalışmıştır. İBB Başkanı esnaf ziyareti olarak programlanmış programını mitinge dönüştürmeye çalışmıştır. Hiçbir ilgi görmediği için dışarıdan getirdiğini tahmin ettiğimiz bir grupla halkın üzerine taş atmıştır. Buradaki konuşmasında valiliği, emniyet güçlerini hedef alarak vatan ve millet sevdalısı Dadaş'ları provoke etmeye çalışmıştır. Bunların hepsinin tamamının görüntüleri emniyetimizle ilgili kurumlarda mevcuttur. Erzurum ve Erzurumluyu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir. Edebiyle geleni adabıyla uğurlamasını iyi bilir" şeklinde konuştu. Yaşananlardan dolayı üzüntülerini ifade eden Ağ, "Biz İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu olarak Erzurum'un ve Erzurumlu'nun yanındayız. Valimizin, emniyet müdürümüzün de yanındayız. Onları da kimseye yem ettirmeyiz. Kimse şehrimizin dinamikleriyle oynayamaz. Kimse Erzurumluyu alet ederek kendine bir paye, bir pay çıkaramaz" diye konuştu.