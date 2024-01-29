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Erzurum'dan renkli kar görüntüleri

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Erzurum'da yağan kar sonrası renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bir çocuk karların içine atlayarak eğlendi, iki genç kayak üzerinde hançer barı oynadı. Sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi gördü.

Erzurum'dan renkli kar görüntüleri: Bir çocuk soyunarak kendini karların içine attı, iki genç kayak üzerinde hançer barı oynadı

ERZURUM - Erzurum'da yağan kar sonrası renkli görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Şehrin merkezinde sembol haline gelen Havuzbaşı'nda kar dolu havuza giren Yiğit, bununla alakalı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yüzbinlerce beğeni aldı. Kara ve soğuğa aldırmadan karın içinde eğlenen Yiğit'i havuzdan çıkarmakta zor oldu. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi'nde de ilginç görüntüler paylaşılmaya devam ediliyor. Kayak öğretmenliği yapan iki genç kayak üzerinde Erzurum'un meşhur hançer barını oynadılar. Bu anların videosunu çeken gençlerde sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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