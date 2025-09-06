Erzurum'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Erzurum'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'nden tekrar cami önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Çiftçi, Sumud Filosu'na destek için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanından gelen vicdanlı insanlar Gazze'ye bir kap su, bir kutu ilaç, bir avuç merhamet taşıma niyetindedirler. Onların yükü sadece erzak değil aynı zamanda insanlık onurudur. Fakat o gemiler limanlarda bekletiliyor, engelleniyor ve susturulmaya çalışılıyor. Çünkü zalimlerin en çok korktuğu şey gerçeklerin görünür olmasıdır. Filoyu desteklemeli ve gündemden çıkarmamalıyız. Zira, zalim ve aşağılık devletler gündemi başka taraflara çekip asıl gündemimiz olan Sumud Filosu'nu bastırmak isteyeceklerdir. İlerleyen günlerde gündemin değiştirilmemesi için teyakkuzda olmalı ve gücümüz nispetinde destek olmalıyız."

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğüne dair iddialara da değinen Çiftçi, "Aylarca direnişin sembol sesi olmuş, Filistin'in dijital sancağı haline gelmiş Ebu Ubeyde'nin şehit olduğuna dair haberler gündeme düştü. Henüz doğrulanmasa da bu haberin doğurduğu sessizlik, kalbimize saplanan acının adı oldu. Çünkü Ebu Ubeyde sadece bir komutan veya sadece bir basın sözcüsü değil, ümmetin yiğit sesiydi." dedi.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.