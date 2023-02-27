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Erzurum'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

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Erzurum'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Erzurum Valiliği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımların sürdüğünü bildirdi.

Erzurum Valiliği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerin olduğu ilk günden bu yana kentten afet bölgesine ihtiyaç duyulan her türlü yardım gönderiliyor.

Bu kapsamda kent genelinde bugüne kadar 652 tır insani yardım malzemesi, 7 bin 26 arama kurtarma ekibi ile personel ve gönüllü, 1353 araç ve iş makinesi, 9 bin 324 çadır ve 156 konteyner ulaştırıldı.

Bölgeye araç, personel, araç ve malzeme sevkiyatı devam ediyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Valiliği Kahramanmaraş Tragger Güncel Haberler

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