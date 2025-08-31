Erzurum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangın, yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yerel yönetim ve Kızılay, yangınla mücadele eden ekiplere destek sağladı.

Erzurum'da çıkan yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yakutiye Belediyesi ve Kızılay, ekiplere ve vatandaşlara ayran ikramında bulundu. Öte yandan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la Kırmızıtaş bölgede incelemede bulundu.

