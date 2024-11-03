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Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kuzen Hayatını Kaybetti

Erzurum'daki Trafik Kazasında Üç Kuzen Hayatını Kaybetti
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru, bir infaz koruma memuru ve bir üniversite öğrencisi kuzenleriyle birlikte hayatını kaybetti. Cenazeleri gözyaşlarıyla defnedildi.

ERZURUM'da refüje çarpıp hastanenin bahçesine düşen otomobilde yaşamını yitiren biri polis memuru, biri infaz koruma memuru, biri de yüksekokul öğrencisi 3 kuzen, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Muhammet Yıldırım (30), idaresindeki 25 ABB 736 otomobil ile Çat yolundan Havuzbaşı yönüne giderken kavşakta bir aracı solladı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Yıldırım'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptıktan sonra yolun karşısında bulunan eski Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine girdi. Otomobilin alev aldığı kazada, teyze çocukları sürücü Muhammet Yıldırım ile Muhammed Ayyıldız (22) ve Selim Kılıç (30) yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan kuzenler, kurtarılmadı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Tufanç Kardeşler Camii'nde 3 ay önce dünya evine giren polis memuru Muhammet Yıldırım, bir ay önce 3'üncü çocuğu dünyaya gelen infaz koruma memuru Selim Kılıç ve Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Muhammed Ayyıldız için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye kuzenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Selim Kılıç Erzurum Asri Mezarlığı'nda, Muhammet Yıldırım ile Muhammed Ayyıldız ise Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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