Erzurum'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız, Kırşehir'de Defnedildi

ERZURUM'da refüje çarpıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden Gülseda Onay (18), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 12 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında, Erzurum-Tortum kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Şenkaya ilçesi istikametine giden Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Karagöbek Mahallesi girişinde, aşırı hız nedeniyle refüje çarpıp karşı yola savruldu. Takla atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura, metrelerce sürüklendi. Sürücü ile otomobilde yaralanan Gülseda Onay'a ilk müdahaleyi Ardahan'dan Erzurum'a hasta götüren ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Erzurum'dan sevk edilen ambulanslara alınan yaralılardan sürücü Nasuh Akura, Erzurum Şehir Hastanesi, Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akura ve Onay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülseda Onay'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Kırşehir'e getirilen Onay için Eski Sanayi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gülseda Onay'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Gülseda Onay, Dedeli köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın ise Antalya'nın Finike ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.