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Erzurum'daki Tabyaların Tarihi Önemi

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Erzurum'da, 2. Abdülhamit döneminde yapılan Dolangez ve Çobandede tabyaları, bir asrı aşkındır ayakta duruyor. Vali Mustafa Çiftçi, tabyaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Erzurum'da, 2. Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından hazırlanan projeye göre 1884-1896 yıllarında yapılan Dolangez ve Çobandede tabyaları, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Dolangez Tabyası, Erzurum'un 18 kilometre doğusunda Hamamderesi'nin doğu ağzında güneydeki sırtlar üzerinde konumlanıyor.

Büyük Tuy ve Küçük Tuy mahallelerinin batısındaki 2 bin 39 metre rakımlı tepede yer alan, Pasinler Ovası ve doğudan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı yapılan tabyada, koğuş, topçu ve pusu odaları bulunuyor.

Çobandede Tabyası ise Erzurum ve Pasinler ovalarını birbirinden ayıran, güneyden kuzeye uzanan 2 bin 453 rakımlı tepede yer alıyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan tabyada, karargah binası, koğuş ve topçu odaları bulunuyor.

Vali Mustafa Çiftçi, tarihte şehrin savunmasında büyük önem arz eden ecdat yadigarı tabyalarda incelemelerini sürdürüyor.

Tabya incelemelerinin üçüncü etabını gerçekleştiren Çiftçi, Dolangez ve Çobandede tabyalarını ziyaret etti. Vali Çiftçi, incelemelerinde, tabyaların geçmişteki önemi ve mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdür Vekili İlhami Atasever, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Demircan ve tarihçi-yazar Abdurrahman Zeynal da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

erzurum Güncel

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