Erzurum'daki Kur'an kursunda 'işkence' davasında tahliye çıkmadı

ERZURUM'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla kurs yöneticisi ve hizmetlinin 'işkence' suçundan 96 yıldan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluk hallerinin devamına, psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi.

ERZURUM'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla kurs yöneticisi ve hizmetlinin 'işkence' suçundan 96 yıldan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluk hallerinin devamına, psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında belletmen Hakan Aslankafa da 7 çocuğa cinsel istismar, 13 çocuğa ise işkence ve eziyet suçlarından farklı bir davada yargılanıyor.

Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Karababa ve Göngür'ün tutukluluk hallerinin devamına, dosyadaki psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.