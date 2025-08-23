Erzurum'daki Kayak Merkezinde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kafeteryada tadilat sırasında oksijen tüpünden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı, ancak kafeterya kullanılamaz hale geldi.

1)ERZURUM'DA KAYAK MERKEZİNDEKİ KAFETERYADA YANGIN

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minare Medrese konseptli kafeteryada, tadilat sırasında yangın çıktı. Oksijen tüpünden sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 rakımındaki otelin karşısında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minareli Medrese maketindeki sosyal tesis olarak kullanılan kafeteryada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.Yaklaşık 250 metrekarelik alandaki kafeteryada, yapılan tadilat sırasında, oksijen tüpüyle demir kesilirken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, kısa sürede tek katlı kafeteryayı sardı. İşçilerin ihbarıyla kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilip alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Ermeni mezarlığı' diyerek dadandılar! Yakınlarının kemiklerini dışarıda bulan mahalleli isyanda

Her ziyarette kemikleri dışarıda buluyorlar! Mahalleli isyanda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.