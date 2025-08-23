Erzurum'daki Kayak Merkezinde Yangın

1)ERZURUM'DA KAYAK MERKEZİNDEKİ KAFETERYADA YANGIN

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minare Medrese konseptli kafeteryada, tadilat sırasında yangın çıktı. Oksijen tüpünden sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 400 rakımındaki otelin karşısında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minareli Medrese maketindeki sosyal tesis olarak kullanılan kafeteryada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.Yaklaşık 250 metrekarelik alandaki kafeteryada, yapılan tadilat sırasında, oksijen tüpüyle demir kesilirken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, kısa sürede tek katlı kafeteryayı sardı. İşçilerin ihbarıyla kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilip alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.