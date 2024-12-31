Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Erzurum'daki Gençlik Merkezlerinde 17 Branşta Eğitim Faaliyetleri

Erzurum'daki Gençlik Merkezlerinde 17 Branşta Eğitim Faaliyetleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Erzurum'daki gençlik merkezlerinde sanat, spor, kişisel gelişim ve dil kursları dahil 17 farklı alanda gençlere hizmet veriliyor. Merkezlerde, son yıllarda katılımcı sayısında önemli artışlar gözlemleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Erzurum'daki gençlik merkezlerinde sanattan spora, kişisel gelişimden dil kurslarına kadar 17 branşta gençlere hizmet veriliyor.

Merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'nin yanı sıra Olur, Oltu, Uzundere, Narman, Pasinler ve Aşkale ilçelerinde bulunan gençlik merkezlerinde gençlerin talepleri doğrultusunda kurslar açılıyor.

Merkezlerde 54'ü gönüllü olmak üzere 96 gençlik lideri ile okul temsilcileri, gençlerin ve çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için çalışma yürütürken, birçok gönüllülük faaliyetine katılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki merkezlerden 2020'de 32 bin 610, 2021'de 43 bin 668, 2022'de 148 bin 711, 2023'te 356 bin 728, 2024'te 490 bin 749 kişi hizmet aldı.

Merkezlerdeki müzik kursları kapsamında piyano, bağlama, keman, gitar ve ney gibi enstrümanlar eğitmenler tarafından kursiyerlere öğretilirken, açılan dil kurslarıyla da gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Ayrıca el sanatları, spor, değerler eğitimi, akıl ve görsel zeka, görsel sanatlar, kişisel gelişim gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdüren gençlik merkezlerinde, yapay zeka ve teknoloji içerikli programlar da düzenleniyor.

"Daha fazla gence ulaşmaya çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, merkezlerinin her geçen yıl artan ivmeyle gençlere hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Gençlik merkezlerinde 17 branşta çalışmaların gençler ve çocuklar için devam ettiğini belirten Çakmur, "Yıl içinde 135 faaliyet gerçekleşirdik. Merkezlerimizde ve okullarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem okullarımıza katkı sağlıyoruz hem de gençlerimizin vakitlerini kaliteli geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çakmur, son 5 yılda çok sayıda gence ulaştıklarını dile getirerek, "Genç ofis sayımızı artırarak daha fazla gence ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kursların gelen talepler üzerine açıldığını anlatan Çakmur, "Şu an en fazla talep, yabancı dil ve bilgisayar kodlama kurslarımıza oluyor. Gitar ve bağlama kursları, sporda cimnastik, yüzme, basketbol, voleybol en büyük rağbeti gören kurslarımızın başında geliyor. Sadece sportif manada spor salonlarımızda spor yapılmıyor, ayrıca gelenlerin spor kültürünün gelişimi için de katkılar sağlanıyor." diye konuştu.

"Kursiyer sayımızda yüzde 37 artış oldu"

Gönüllü gençlik liderlerinin öğrencilerin ödevlerine de yardım ettiğini aktaran Çakmur, 2025 hedeflerini şöyle anlattı:

"Şu an genç ofislerimizin sayısını artırarak okullarımızdaki potansiyellerimizi ve Bakanlığımızın neler yaptığını, çocuklarımızın her türlü faaliyetlerinde yanlarında olduğumuzu anlatmak için gönüllülük esasıyla çalışılanlarımızla çalışmalar devam ediyor. Bu sene 2023'e göre kursiyer sayımızda yüzde 37 artış oldu. Bir dahaki yıl içinde çıtayı yükselterek çalışmalarımız sürecek. Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile ortaklaşa kurulan DENEYAP atölyelerinde de hizmetler devam ediyor. Kodlama ve bilgisayar kurslarımız tüm merkezlerimizde mevcut. Çocuklarımızın teknolojiye uyum sağlaması için özellikle savunma sanayisi yönünden yönlendirmeler yapıyoruz. Bu alanda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Merkezlerde kursiyer olarak başlayıp müzik okullarından mezun olanlar var

Aziziye Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitmeni olarak görev yapan Kerem Gürler ise 30 yaşına kadar gruplar halinde eğitimler verildiğini söyleyerek, "Bağlama ve diğer enstrümanlarımız merkezlerimizde mevcut. Burada sunulan imkanlarla öğrencilerimiz enstrüman öğrenebiliyor. Burada eğitimlere başlayıp müzik okullarına hazırladığımız ve fakültelerde öğrenci olan kursiyerlerimiz var." dedi.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören ve merkezde piyano eğitimi alan Elif Algan da her yaş grubundan insana bir arada çalışma yapılmasından çok memnun olduklarını dile getirerek, eğitimleri keyifle sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
img

İşte 2025 yılı için çalışanlara ödenecek yemek ve yol ücreti
img

Arabistan'da Terim çılgınlığı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar! Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.