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Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, fuhşa teşvik ettikleri, aracılık ve yer temini yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından il merkezi ile Çat ilçesinde 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından tutuklandı.

Ayrıca, fuhşa karıştıkları tespit edilen 114 kişiye 1 milyon 516 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Erzurum Güncel Haberler

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