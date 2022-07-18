Erzurum'daki dinlenme tesisinde cinayet işleyen sanığın rahat tavırları güvenlik kamerasında

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki dinlenme tesisinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın "Canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki dinlenme tesisinde 20 Ekim 2021'de Azerbaycan uyruklu Afig Mammadov'u bıçakla öldüren tutuklu sanık Muharrem Kayatekin hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mammadov'un çocuklarının, babalarının Azerbaycan'a evlerini satmak için gittiğini, husumetleri ve tanıdıkları olmadığı Kayatekin'den, otobüs firmasından ve şoföründen, dinlenme tesisinde sanığın bıçağı temin ettiği kişilerden şikayetçi oldukları bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Kayatekin, İstanbul'dan Tuzluca'ya seyahat ettiğini belirterek, otobüste çay içtiği esnada Mammadov'un koltuğunu arkaya doğru yatırdığını ve çayın üzerine döküldüğünü, çay içtiği için koltuğunu kaldırmasını söylediğini ileri sürdü.

Mammadov'un kendisine küfür ederek sert konuştuğunu iddia eden Kayatekin, "Bunun üzerine sesimi çıkarmadım. Dinlenme tesisinde durduk, mutfağa girdim, bıçak aldım. Maktulün üzerine yürüdüm ve bıçakla vurmaya başladım. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum, bıçağı rastgele savurdum. Maktul yere düştü, bıçağı masaya bırakıp dışarı çıkıp bekledim. Suçlamaları bu haliyle kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi gezmiş

Otobüste yolcu olan N.A. ise ifadesinde, Kayatekin'in otobüste sürekli huzursuzluk çıkardığını, kendi kendine konuştuğunu, sürekli küfürler ettiğini ve arada ağladığını duyduğunu, kargaşa gördüğünü, Kayatekin'in elinde bıçakla Mammadov'u çay ocağına çektiğini ve durmaksızın bıçakladığını, kaçmaya çalıştığında tekrar çekip bıçakladığını, başında bekleyip dışarı çıktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi sigara yakıp gezerek içtiğini gördüğünü ifade etti.

Yolcu Ü.G. ise Kayatekin'in otobüste arka koltukta oturduğunu, yolculuk sürecince huzursuzluk çıkardığını, kendi kendine konuştuğunu, sürekli küfürler ettiğini, dinlenme tesisinde Mammadov'a elinde bir cisimle vurduğunu gördüğünü anlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tutulan Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağı'na yer verilen iddianamede, dinlenme tesisi önünde otobüsün park halinde olduğu, Mammadov ile Kayatekin'in otobüste yolcu olarak bulundukları, mola esnasında Kayatekin'in Mammadov'u bıçakla yaraladığı, her ikisinin de ambulansla hastaneye kaldırıldıkları, olay yerinde bıçağın ve tesisin bazı bölümlerinde kan izleri bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

Aralarında husumet bulunmayan maktule saldırmış

İddianamede, önceden işlediği kasıtlı suçlar nedeniyle Kayatekin hakkında mahkumiyet hükmü bulunduğu belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Olay günü otobüsle seyahat eden sanığın dinlenme tesisinde eline geçirdiği bıçakla aralarında husumet bulunmayan ve bir olay geçmediği halde maktule saldırdığı, (sanığın beyanında geçen tartışmanın yaşandığına dair şüphe uyandırır husus dosyada bulunmamaktadır), sanığın önceye dayalı sebebi olmaksızın saldırıdan sonra da kamera görüntülerine yansıdığı şekilde maktulün başında bekleyerek yardım ihtimalini engellediği, ölene tükürmek şeklinde saldırısına devam ettiği, gerçekleştirdiği saldırıda öldürme konusundaki kararlılığı, vurduğu bıçak darbe sayısı ve saldırı devamında gerçekleştirdiği davranışları ile suçu işlediği anlaşılmıştır."

Dava dosyasında delil olarak yer alan güvenlik kamerası kayıtlarında, dinlenme tesisinde Kayatekin'in tekme atarak saldırdığı Mammadov'un lokantaya kaçtığı görülüyor.

Görüntülerde, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kayatekin'in bir süre sonra lokantaya girdiği ve lokantanın iç kısmından çıkarak montunun içinde sakladığı bıçakla maktule saldırdığı yer alıyor.

Kayatekin'in bıçak darbeleriyle ağır yaraladığı maktulün hareketsiz kalana kadar başında beklediğinin de kaydedildiği görüntülere, cinayet sanığının olayın ardından lokantanın önüne çıktığı ve sakin davranışlar sergilediği yansıdı.

Cinayet sanığı hakkında, suç tarihi itibarıyla ceza sorumluluğunun kuşkuya yer vermeyecek biçimde tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca rapor hazırlanmasına karar verildi.

İddianamede, sanık Muharrem Kayatekin'in "Canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.