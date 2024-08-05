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Erzurum'daki çiftçiler ot hasadını yağışlara rağmen sürdürüyor

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Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'daki çiftçiler, yağışlar nedeniyle geç başladıkları ot hasadını sıcak havaya rağmen sürdürüyor. Çiftçiler, yeni yağışlara yakalanmadan hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için tarlalara gidiyor.

Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'daki çiftçiler, yağışlar nedeniyle geç başladıkları ot hasadını sıcak havaya rağmen sürdürüyor.

Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi'ndeki çiftçiler, hayvanların kışlık yiyeceği için her yıl temmuz başında yaptıkları ot biçme işine, bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı temmuz sonunda başlayabildi.

Yağışlar nedeniyle çayırları ve biçtikleri otları kısmen zarar gören çiftçiler, yeni yağışlara yakalanmadan hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gidiyor. Çiftçiler, düzlükteki otları traktör yardımıyla engebeli alanlardaki otları ise tırpanla biçiyor.

Topladıkları otları ipe bağlayarak balya yapan çiftçiler, bunları da traktörlerle evlerine yakın alanlara götürerek hayvanların kışlık yemlerini hazırlıyor.

Çiftçilerden Adnan Küçük, AA muhabirine, yazın ot biçerek hayvanlara kışlık yem hazırladıklarını söyledi.

Traktörlerin giremediği yerleri tırpanla biçtiklerini ifade eden Küçük, "Önceden biçtiğimiz otlar, yağışlar esnasında zarar gördü ve çürüdü. Bu otları çöpe atacağız. Bizim için bu yıl zor geçecek. Bu yıl etkili olan sağanaktan dolayı ot biçmeye yeni başladık haliyle çok geç kaldık." diye konuştu.

"Bu sene bol yağışlardan dolayı çayır biçimine çok geç başladık"

Çiftçi Mehmet Salih ise yaz aylarında çok çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Köyde bağ, bahçemiz yok. Tek geçimimiz hayvancılık. Koyun ve inekler için ot biçiyoruz. Bu otları kışın hayvanlara veriyoruz. Bizim bağımız da çayırlardır. Yaklaşık 60 yıldır bu işi yapıyorum. Otları hem tırpanla hem de traktörle biçiyoruz. Bu sene bol yağışlardan dolayı çayır biçimine çok geç başladık."

Kaynak: AA / Güncel

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