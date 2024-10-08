Erzurum'daki Aziziye 3 Tabyası'nda Tarihi Temizlik ve Düzenleme
Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda, İl Müftülüğü tarafından temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. 'Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, tabyanın bakımı için din görevlileri çalışma yürüttü.
Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda İl Müftülüğünce temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.
Bu kapsamda İl Müftülüğü sorumluluğuna bırakılan tarihi Aziziye 3 Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.
Din görevlileri, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyadaki çöpleri de topladı.