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Erzurum'daki Aziziye 3 Tabyası'nda Tarihi Temizlik ve Düzenleme

Erzurum'daki Aziziye 3 Tabyası'nda Tarihi Temizlik ve Düzenleme
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Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda, İl Müftülüğü tarafından temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. 'Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, tabyanın bakımı için din görevlileri çalışma yürüttü.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Aziziye 3 Tabyası'nda İl Müftülüğünce temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Bu kapsamda İl Müftülüğü sorumluluğuna bırakılan tarihi Aziziye 3 Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.

Din görevlileri, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyadaki çöpleri de topladı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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