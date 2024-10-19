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Erzurum'daki Anaokulu Çocukları Meme Kanseri Farkındalığı İçin El Baskısı Yaptı

Erzurum'daki Anaokulu Çocukları Meme Kanseri Farkındalığı İçin El Baskısı Yaptı
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Erzurum'da düzenlenen etkinlikte, anaokulu çocukları pembe boyalarla el baskısı yaparak meme kanserine dikkat çekti. Etkinlikte KETEM uzmanları ailelere erken teşhis ve tarama konusunda bilgiler verdi.

Erzurum'daki anaokulu çocukları, tişörtlerine pembe renkte boyalarla el baskısı yaparak meme kanserine dikkati çekti.

Erzurum'daki Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi ve Zübeyde Hanım Anaokulu iş birliğiyle "1-30 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlikte KETEM İl Koordinatörü Arife Gençtürk, çocuklar ve ailelerine meme kanseri ve KETEM'in hizmetlerine yönelik bilgiler verdi.

Daha sonra çocuklar ve KETEM çalışanları, pembe boyalara batırdıkları elleriyle tişörtlerinin üzerine el baskısı yaparak meme kanserine dikkati çekti.

Çocukların ve ailelerinin bilinçlendirildiği etkinlikte, KETEM çalışanlarınca ailelere ayın önemini anlatan mektup, kartvizit, broşür ve hediyeler verildi, çocuklara ise pembe balon dağıtıldı.

"Kanserden değil geç kalmaktan korkalım"

KETEM Koordinatörü Gençtük, AA muhabirine, meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması amacıyla yapılan bu etkinliğin toplumun her kesiminde erken teşhis bilincinin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

KETEM'de meme, rahim ağzı ile kolon kanseri taramalarının randevusuz ve ücretsiz yapıldığını aktaran Gençtürk, "Kanser önlenebilir hastalıktır, kanserden değil geç kalmaktan korkalım. Erken tanı hayat kurtarır. Kadınlarımız taramalarını yaptırsın. 'Erken tanı hayat kurtarır' bilincini aşılamak için çocuklarımızla bu etkinlikleri yapıyor, kansere karşı farkındalık oluşturuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Meme Kanseri erzurum Eğitim Sağlık Güncel

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