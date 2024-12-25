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Erzurum'daki 160 Yıllık Taş Ambarlar'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'daki 160 Yıllık Taş Ambarlar'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Erzurum'da restore edilen 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, sadece çatı kısımlarında hasar meydana geldi.

Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kentte 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesine devredilerek turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine tarihi yapının bulunduğu Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ne, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süre çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynalı, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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