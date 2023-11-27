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Erzurum'da Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık 2023'te zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağını duyurdu. Sürücülerin 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanması gerektiği belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2023'te başlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada sürücülerin 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastik kullanmak zorunda oldukları belirtilerek, " 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullanın. Kış lastiği ticari araçlarda "zorunlu", hususi araçlarda "gereklidir. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere para cezası uygulanır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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