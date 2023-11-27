Erzurum'da Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor
Son Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık 2023'te zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağını duyurdu. Sürücülerin 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanması gerektiği belirtildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2023'te başlayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada sürücülerin 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastik kullanmak zorunda oldukları belirtilerek, " 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullanın. Kış lastiği ticari araçlarda "zorunlu", hususi araçlarda "gereklidir. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere para cezası uygulanır." denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel