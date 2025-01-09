Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı kavşağında, Miraç Ö idaresindeki 06 BM 2595 plakalı otomobil, Oğuzhan K'nin kullandığı 06 DDH 718 plakalı otomobile o araç da Feyza H'nin idaresindeki 25 AY 501 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç, Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.