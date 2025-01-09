Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı kavşağında, Miraç Ö idaresindeki 06 BM 2595 plakalı otomobil, Oğuzhan K'nin kullandığı 06 DDH 718 plakalı otomobile o araç da Feyza H'nin idaresindeki 25 AY 501 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç, Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
img

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi
img

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi
img

Okan Buruk'a Eren transferini sordular! İşte verdiği yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"

Son Dakika Haberleri

Adana elektrik kesintisi! 9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 9 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ahmet Kural Murat Cemcir neden ayrıldı, neden küstüler? Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.