Erzurum'da zincirleme trafik kazası

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkisinde, kar yağışı ile tipinin görüş mesafesini düşürmesi ve yolun kayganlaşmasının de etkisiyle bazı araçlar kontrolden çıktı. Aralarında yolcu minibüsü ve otomobillerin de bulunduğu çok sayıda araç birbiriyle çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kaza nedeniyle araçlardaki çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Aynı bölgede yolun kayganlaşması nedeniyle de şarampole düşen bir otomobildeki 2 kişi etrafı tipi yüzünden kar dolan araçta mahsur kaldı.

Kazayı yara almadan atlatan bu kişiler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı.