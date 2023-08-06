Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Zift Gölünde Hayvanlar Telef Oldu

Güncel Haberler

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir çoban, hayvanlarını zift gölüne batmış halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan hayvanlar telef oldu. Çoban, bilinçsizce dökülen ziftin çocukların da canına kast edebileceğini belirterek yetkilileri göreve davet etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinin dağlık arazisinde bir çoban sabah saatlerinde hayvanlarını zift gölüne batmış halde buldu. Çoban, hayvanları bulandıkları ziftten çıkaramayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Erzurum İtfaiyesi 5 hayvanı telef olmuş halde ziftten çıkardı. Duruma tepki gösteren çoban, olay hakkında şikayetçi olacağını ifade ederek, bölgenin yerleşim alanı olması sebebiyle bilinçsizce dökülen ziftin çocukların da canına kast edebileceğini belirterek yetkilileri göreve davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title