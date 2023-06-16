Erzurum'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Erzurum polisinin, İran'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünde yaptığı kontrolde yabancı uyruklu bir kadın, iç çamaşırı, midesi ve bağırsaklarına gizlediği 63 parça halindeki 716,46 gram uyuşturucuyla yakalandı.

Erzurum polisinin, İran'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünde yaptığı kontrolde yabancı uyruklu bir kadın, iç çamaşırı, midesi ve bağırsaklarına gizlediği 63 parça halindeki 716,46 gram uyuşturucuyla yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolunda, İran'dan ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında; iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 12 parça halinde toplamda 135,94 gram afyon sakızı bulundu. Daha sonra şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsak kısımlarında uyuşturucu madde olduğu tespit edilerek, 51 parça halinde 580,52 gram afyon sakızı çıkarıldı. Şahıstan toplamda 63 parça halinde 716,46 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Mehran S. isimli kadın gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM