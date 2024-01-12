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Erzurum'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Botoks İlacı Ele Geçirildi

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Erzurum'da yapılan bir yolcu otobüsü aramasında, gümrük kaçağı 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 şırıngası bulundu. Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Erzurum'da, bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 şırıngası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aşkale Yol Uygulama Noktası'nda şüphelendikleri Van-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki aramada, kolilere gizlenmiş 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 botoks şırıngası ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Erzurum Van Kaçakçılık Güncel Haberler

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