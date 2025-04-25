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Erzurum'da Yolcu Otobüsünde 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Yolcu Otobüsünde 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum'da yapılan narkotik operasyonunda yolcu otobüsünde 7 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı.

Erzurum'da yolcu otobüsündeki valizde 7 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durdurdukları yolcu otobüsünde, narkotik köpeği "Magnum"un desteğiyle arama yaptı.

Aramada, otobüsün bagajındaki valizde havlulara gizlenmiş 7 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 5 bin 700 lira ele geçirildi.

Yolculardan M.S. ve I.S. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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